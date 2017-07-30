Резиуан Мирзов: Думаю, «Зенит» – действительно самый главный претендент на чемпионство
Полузащитник «Тосно» Резиуан Мирзов поделился впечатлениями от поражения в матче с «Зенитом» (0:1).
- У нас команда только собирается, футболисты подъезжают. В том числе и я. Нам надо сыграться. Но даже сейчас мы смотрелись неплохо: могли выжать один гол.
- Чувствовали, что играете дома?
- Я вообще первый матч играл за «Тосно», но видел наших болельщиков и ощущал поддержку.
- Атмосфера дерби была?
- Насколько я знаю, такое дерби первый раз. С «Зенитом» играть было интересно, поэтому праздник удался. Если бы нам чуть-чуть повезло - сыграли бы лучше.
- «Зенит» называют главным кандидатом на чемпионство. Что скажете?
- У «Зенита» можно собрать два состава, которые будут бороться за первое место. Думаю, «Зенит» действительно самый главный претендент на чемпионство, - приводит слова Мирзова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
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Напомним, «Зенит» в матче третьего тура чемпионата России обыграл «Тосно» со счетом 1:0. Единственный гол на 10-й минуте забил Александр Кокорин, для которого этот мяч стал 50-м в РФПЛ.
После этой встречи петербуржцы с тремя победами в трех играх делят первое место с «Локомотивом» и «Ахматом». «Тосно», как СКА и «Амкар», не набрал ни одного очка.
Следующий матч «Зенит» проведет 6 августа в Петербурге против «Спартака». «Тосно» в этот же день в Туле сыграет с «Арсеналом».
Матч
Голы
Кокорин 10 (0:1).
Состав
Тосно: Юрченко, Дугалич, Чернов, Шахов, Дудиев, Галиулин (Палиенко, 64), Карницкий, Казаев (Марков, 70), Роша, Мелкадзе (Мирзов, 62), Заболотный
Зенит: Лунев, Кришито, Смольников, Иванович, Паредес, Шатов (Дзюба, 55), Хави Гарсия, Кузяев, Ерохин, Кокорин, Дриусси (Жирков, 88)
Предупреждения:
Чернов, 19; Галиулин, 55; Роша, 87 - Ерохин, 45
Судья:
Алексей Сухой (Россия)
Место и дата
30 июля 20:00, Петровский, Текстовая трансляция