Резиуан Мирзов: Думаю, «Зенит» – действительно самый главный претендент на чемпионство

Полузащитник «Тосно» Резиуан Мирзов поделился впечатлениями от поражения в матче с «Зенитом» (0:1).

- У нас команда только собирается, футболисты подъезжают. В том числе и я. Нам надо сыграться. Но даже сейчас мы смотрелись неплохо: могли выжать один гол.

- Чувствовали, что играете дома?

- Я вообще первый матч играл за «Тосно», но видел наших болельщиков и ощущал поддержку.

- Атмосфера дерби была?

- Насколько я знаю, такое дерби первый раз. С «Зенитом» играть было интересно, поэтому праздник удался. Если бы нам чуть-чуть повезло - сыграли бы лучше.

- «Зенит» называют главным кандидатом на чемпионство. Что скажете?

- У «Зенита» можно собрать два состава, которые будут бороться за первое место. Думаю, «Зенит» действительно самый главный претендент на чемпионство, - приводит слова Мирзова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, «Зенит» в матче третьего тура чемпионата России обыграл «Тосно» со счетом 1:0. Единственный гол на 10-й минуте забил Александр Кокорин, для которого этот мяч стал 50-м в РФПЛ.

После этой встречи петербуржцы с тремя победами в трех играх делят первое место с «Локомотивом» и «Ахматом». «Тосно», как СКА и «Амкар», не набрал ни одного очка.

Следующий матч «Зенит» проведет 6 августа в Петербурге против «Спартака». «Тосно» в этот же день в Туле сыграет с «Арсеналом».