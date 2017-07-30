Роман Зобнин: Не сказал бы, что «Спартак» не бежит из-за плохой подготовки
Полузащитник «Спартака»
Роман Зобнин проанализировал старт команды в чемпионате России.
«Каррера во второй раз
готовил команду, первый раз был в зимней паузе прошлого сезона. Конечно,
он привнес что-то свое в подготовку,
но я не сказал бы, что команда не бежит из-за плохой
подготовки, это не так. Да, сборники устали, у них почти не было
отпуска, но все придет в норму, я в этом уверен. Это
не отговорки, усталости нет. Не верю, что после двух туров может
быть ментальная усталость.
Усиление состава нужно.
«Спартаку» играть на три фронта с Лигой чемпионов будет тяжело. Нужно
восстановление и ротация состава. Сроки своего восстановления не могу
сказать. Но улучшения уже есть, занимаюсь на поле, бегаю, какие-то
упражнения могу делать. Успею ли сыграть в Лиге чемпионов?
Не знаю, без комментариев», - цитирует Зобнина «Матч ТВ».
Напомним, что в первых двух
матчах «Спартак» сыграл вничью с «Динамо» и «Уфой». Завтра команде предстоит
матч против «Краснодара».