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Футбол  Спартак- : -Краснодар
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Роман Зобнин: Не сказал бы, что «Спартак» не бежит из-за плохой подготовки

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин проанализировал старт команды в чемпионате России.

«Каррера во второй раз готовил команду, первый раз был в зимней паузе прошлого сезона. Конечно, он привнес что-то свое в подготовку, но я не сказал бы, что команда не бежит из-за плохой подготовки, это не так. Да, сборники устали, у них почти не было отпуска, но все придет в норму, я в этом уверен. Это не отговорки, усталости нет. Не верю, что после двух туров может быть ментальная усталость.

Усиление состава нужно. «Спартаку» играть на три фронта с Лигой чемпионов будет тяжело. Нужно восстановление и ротация состава. Сроки своего восстановления не могу сказать. Но улучшения уже есть, занимаюсь на поле, бегаю, какие-то упражнения могу делать. Успею ли сыграть в Лиге чемпионов? Не знаю, без комментариев», - цитирует Зобнина «Матч ТВ».

Напомним, что в первых двух матчах «Спартак» сыграл вничью с «Динамо» и «Уфой». Завтра команде предстоит матч против «Краснодара».

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