Роберто Манчини: Маммана прибыл в Петербург. Будем надеяться, что «Зенит» закроет эту сделку

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился мнением о возможном трансфере защитника «Лиона» Эмануэля Мамманы.

- Да, это действительно так. Он прибыл в Петербург. Не знаю, как обстоят дела с его контрактом. Но будем надеяться, что мы сможем закрыть сделку, - сказал Манчинив эфире «Матч ТВ».

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о возможном переходе Мамманы в «Зенит».

Аргентинский защитник выступает за «Лион» с 2016 года и провел за французский клуб 17 матчей.