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Роберто Манчини: Маммана прибыл в Петербург. Будем надеяться, что «Зенит» закроет эту сделку

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился мнением о возможном трансфере защитника «Лиона» Эмануэля Мамманы.

- Да, это действительно так. Он прибыл в Петербург. Не знаю, как обстоят дела с его контрактом. Но будем надеяться, что мы сможем закрыть сделку, - сказал Манчинив эфире «Матч ТВ».

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о возможном переходе Мамманы в «Зенит». 

Аргентинский защитник выступает за «Лион» с 2016 года и провел за французский клуб 17 матчей. 

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