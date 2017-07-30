Англия обыграла Францию в 1/4 финала ЧЕ среди женщин
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В четвертьфинале чемпионата Европы среди женщин сборная
Англии обыграла команду Франции со счетом 1:0.
Единственный мяч в составе английской команды на 60-й минуте
забила Джоди Тейлор.
В борьбе за выход в финал турнира англичанки сыграют с
Голландией, которая накануне обыграла Швецию (2:0).
Напомним, во втором полуфинальном поединке встретятся
сборные Дании и Австрии.
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