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Англия обыграла Францию в 1/4 финала ЧЕ среди женщин

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В четвертьфинале чемпионата Европы среди женщин сборная Англии обыграла команду Франции со счетом 1:0.

Единственный мяч в составе английской команды на 60-й минуте забила Джоди Тейлор.

В борьбе за выход в финал турнира англичанки сыграют с Голландией, которая накануне обыграла Швецию (2:0).

Напомним, во втором полуфинальном поединке встретятся сборные Дании и Австрии.

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