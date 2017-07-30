«Бней Иегуда» уступила «Маккаби» перед ответным матчем с «Зенитом»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Соперник «Зенит» по квалификации
Лиги Европы «Бней Иегуда» перед ответным матчем против «Зенита» в квалификации
Лиги Европы сыграл матч Кубка Тото – третьего по значимости турнира в Израиле.
Команда дома уступила «Маккаби» из Тель-Авива – 0:2.
В составе победителей
отличились Эден Бен Басат и Йосси Бенаюн. Напомним, что с аналогичным счет
команда уступила и «Зениту» в первом матче. Ответный матч пройдет в
Санкт-Петербурге 3 августа.
Кубок Тото (Израиль)
Группа В
4-й тур
«Бней Иегуда» - «Маккаби»
(Тель-Авив) – 0:2
Голы: Бен Бассат, 9, Бенаюн, 11
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