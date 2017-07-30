«Бней Иегуда» уступила «Маккаби» перед ответным матчем с «Зенитом»

Соперник «Зенит» по квалификации Лиги Европы «Бней Иегуда» перед ответным матчем против «Зенита» в квалификации Лиги Европы сыграл матч Кубка Тото – третьего по значимости турнира в Израиле. Команда дома уступила «Маккаби» из Тель-Авива – 0:2.

В составе победителей отличились Эден Бен Басат и Йосси Бенаюн. Напомним, что с аналогичным счет команда уступила и «Зениту» в первом матче. Ответный матч пройдет в Санкт-Петербурге 3 августа.

Кубок Тото (Израиль)

Группа В

4-й тур

«Бней Иегуда» - «Маккаби» (Тель-Авив) – 0:2

Голы: Бен Бассат, 9, Бенаюн, 11