Определились все полуфинальные пары ЧЕ по футболу среди женщин

Стали известны все пары полуфинала чемпионата Европы по футболу среди женщин, который проходит в эти дни в Голландии.

В первом матче 1/2 финала сыграют сборные Голландии и Англии. В четвертьфинале голландки оказались сильнее шведок (2:0), а англичанки переиграли француженок (1:0).

Во втором полуфинальном поединке встретятся Дания и Австрия. Датчанки обыграли немок (2:1), а австрийки выиграли у испанок (1:0).

Матчи 1/2 финала состоятся 3 августа, а финал пройдет 6 августа в Энсхеде.

Напомним, сборная России прекратила свое выступление на стадии группового этапа, заняв третье место с тремя очками в квартете В.