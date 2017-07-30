Определились все полуфинальные пары ЧЕ по футболу среди женщин
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Стали известны все пары полуфинала чемпионата Европы по
футболу среди женщин, который проходит в эти дни в Голландии.
В первом матче 1/2 финала сыграют сборные Голландии и
Англии. В четвертьфинале голландки оказались сильнее шведок (2:0), а англичанки
переиграли француженок (1:0).
Во втором полуфинальном поединке встретятся Дания и Австрия.
Датчанки обыграли немок (2:1), а австрийки выиграли у испанок (1:0).
Матчи 1/2 финала состоятся 3 августа, а финал пройдет 6
августа в Энсхеде.
Напомним, сборная России прекратила свое выступление на
стадии группового этапа, заняв третье место с тремя очками в квартете В.
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