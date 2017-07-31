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Анатолий Мещеряков: Дзюба перейдет в «Локомотив»? Мне об этом ничего не сообщали

Источник:  Информационное Агентство России ТАССКомментарии

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о том, что форвард «Зенита» Артем Дзюба может перейти в «Локо». Он отметил, что у него такой информации нет.

«Я сам сегодня прочитал, что ведутся переговоры с Дзюбой, и он должен согласиться на понижение зарплаты. Если согласен на существенное понижение, мы его возьмем. Вообще в каждой шутке есть доля шутки. Честно говоря, не знаю про его переход, мне, по крайней мере, еще ничего не сообщали», - цитирует Мещерякова ТАСС.

Ранее сообщалось, что Дзюба может покинуть «Зенит» и стать игроком «Локомотива». Также сообщалось, что рассматривается вариант с арендой игроа В текущем сезоне 28-летний нападающий провел четыре матча за «Зенит».

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