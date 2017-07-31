Анатолий Мещеряков: Дзюба перейдет в «Локомотив»? Мне об этом ничего не сообщали
Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий
Мещеряков прокомментировал информацию о том, что форвард «Зенита» Артем Дзюба
может перейти в «Локо». Он отметил, что у него такой информации нет.
«Я сам сегодня прочитал, что ведутся переговоры с Дзюбой, и он
должен согласиться на понижение зарплаты. Если согласен на существенное
понижение, мы его возьмем. Вообще в каждой шутке есть доля шутки. Честно
говоря, не знаю про его переход, мне, по крайней мере, еще ничего не сообщали»,
- цитирует Мещерякова ТАСС.
Ранее сообщалось, что Дзюба может покинуть «Зенит» и стать игроком «Локомотива».
Также сообщалось, что рассматривается вариант с арендой игроа В текущем сезоне
28-летний нападающий провел четыре матча за «Зенит».
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