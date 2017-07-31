Баскетболистки сборной России обыграли США в финале ЧМ (U-19)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В финале чемпионата мира по баскетболу среди девушек не
старше 19 лет сборная России обыграла команду США со счетом 86:82 (17:22,
19:20, 26:18, 24:22).
Самым результативным игроком встречи стала Раиса Мусина, в
ее активе 33 очка и 11 подборов.
Таким образом, сборная России впервые в истории завоевала золото чемпионата мира среди игроков до 19 лет.
В матче за третье место сборная Канады переиграла команду Японии со счетом 67:60.
🇷🇺 Russia end USA's dominance of six straight #FIBAU19 titles with an amazing 86-82 success 👏— FIBA (@FIBA) 30 июля 2017 г.
📊 https://t.co/EDg7yqddus pic.twitter.com/IMRwP0XIsf
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