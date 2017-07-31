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Баскетболистки сборной России обыграли США в финале ЧМ (U-19)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В финале чемпионата мира по баскетболу среди девушек не старше 19 лет сборная России обыграла команду США со счетом 86:82 (17:22, 19:20, 26:18, 24:22).

Самым результативным игроком встречи стала Раиса Мусина, в ее активе 33 очка и 11 подборов.

Таким образом, сборная России впервые в истории завоевала золото чемпионата мира среди игроков до 19 лет.

В матче за третье место сборная Канады переиграла команду Японии со счетом 67:60.

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