Баскетболистки сборной России обыграли США в финале ЧМ (U-19)

В финале чемпионата мира по баскетболу среди девушек не старше 19 лет сборная России обыграла команду США со счетом 86:82 (17:22, 19:20, 26:18, 24:22).

Самым результативным игроком встречи стала Раиса Мусина, в ее активе 33 очка и 11 подборов.

Таким образом, сборная России впервые в истории завоевала золото чемпионата мира среди игроков до 19 лет.

В матче за третье место сборная Канады переиграла команду Японии со счетом 67:60.

🇷🇺 Russia end USA's dominance of six straight #FIBAU19 titles with an amazing 86-82 success 👏



