Мария Вадеева признана самым ценным игроком ЧМ по баскетболу (U-19)

Центровая женской сборной России Мария Вадеева признана самым ценным игроком чемпионата мира по баскетболу среди девушек не старше 19 лет.

Российская команда завоевала золотые медали турнира, обыграв в финале сборную США со счетом 86:82.

Вадеева в финале набрала 26 очков и совершила 18 подборов. На турнире в среднем за матч она набирала 18,4 очка, совершала 14 подборов и 2,3 передачи.

The #FIBAU19 2017 MVP Award offered by @Tissot goes to @Masha_Vadeeva of @RussiaBasket 🇷🇺! Congratulations 👏👏👏 pic.twitter.com/6TsIdfaXue