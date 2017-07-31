Жозе Моуринью: «Галатасараю» проще заполучить меня, чем Феллайни
Источник: Sky SportsКомментарии
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал
информацию о том, что полузащитник «Красных дьяволов» Маруан Феллайни попал в
сферу интересов «Галатасарая».
– «Галатасараю» проще заполучить меня, чем Маруана, –
приводит слова Моуринью Sky Sports.
– Если им нужен тренер, у них есть шанс заполучить меня, но не Маруана.
Забудьте об этом, этот игрок слишком важен для меня.
Напомним, контракт Феллайни с «МЮ» рассчитан до лета 2018 года,
а его стоимость оценивается в 12 миллионов евро.
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