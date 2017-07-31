Жозе Моуринью: «Галатасараю» проще заполучить меня, чем Феллайни

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал информацию о том, что полузащитник «Красных дьяволов» Маруан Феллайни попал в сферу интересов «Галатасарая».

– «Галатасараю» проще заполучить меня, чем Маруана, – приводит слова Моуринью Sky Sports. – Если им нужен тренер, у них есть шанс заполучить меня, но не Маруана. Забудьте об этом, этот игрок слишком важен для меня.

Напомним, контракт Феллайни с «МЮ» рассчитан до лета 2018 года, а его стоимость оценивается в 12 миллионов евро.