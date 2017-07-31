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«Ювентус» обыграл «Рому» в матче Международного кубка чемпионов

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче Международного кубка чемпионов «Ювентус» обыграл «Рому» в серии пенальти.

Основное время встречи завершилось со счетом 1:1. На гол форварда «Старой сеньоры» Марио Манджукича римляне ответили забитым мячом Эдина Джеко. Дополнительное время также не выявило победителя.

В серии послематчевых пенальти точнее оказались футболисты команды из Турина – 5-4.

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