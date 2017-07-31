«Ювентус» обыграл «Рому» в матче Международного кубка чемпионов
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В матче Международного кубка чемпионов «Ювентус» обыграл «Рому»
в серии пенальти.
Основное время встречи завершилось со счетом 1:1. На гол
форварда «Старой сеньоры» Марио Манджукича римляне ответили забитым мячом Эдина
Джеко. Дополнительное время также не выявило победителя.
В серии послематчевых пенальти точнее оказались футболисты
команды из Турина – 5-4.
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