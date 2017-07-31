Евгений Калешин: Должны были победить, но каким-то образом не смогли этого сделать
Главный тренер «Кубани» Евгений Калешин прокомментировал
ничью с «Динамо СПб» (2:2) в матче пятого тура первенства ФНЛ.
- Я думаю, мы сегодня должны были победить, но каким-то
образом не смогли этого сделать.
- В будущем году
«Кубань» отметит 90-летие. Как вы планируете провести этот юбилейный сезон, с
какими задачами вы в него вступили?
- Мы приложим максимум усилий, чтоб оказаться в числе тех команд, которые будут решать самые высокие задачи.
- Как вы относитесь к
тому, что вам предстоит провести три подряд матча на выезде?
- Календарь был изначально составлен по-другому. Просто мы поменялись местами с «Тюменью». Мы не хотели там играть в ноябре и договорились с соперником сыграть в августе.
Матч
Динамо СПб - Кубань - 2:2 (0:0)
Место и дата
30 июля 16:00, Электрон, Онлайн-трансляция