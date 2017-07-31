Евгений Калешин: Должны были победить, но каким-то образом не смогли этого сделать

Главный тренер «Кубани» Евгений Калешин прокомментировал ничью с «Динамо СПб» (2:2) в матче пятого тура первенства ФНЛ.

- Я думаю, мы сегодня должны были победить, но каким-то образом не смогли этого сделать.

- В будущем году «Кубань» отметит 90-летие. Как вы планируете провести этот юбилейный сезон, с какими задачами вы в него вступили?

- Мы приложим максимум усилий, чтоб оказаться в числе тех команд, которые будут решать самые высокие задачи.

- Как вы относитесь к тому, что вам предстоит провести три подряд матча на выезде?

- Календарь был изначально составлен по-другому. Просто мы поменялись местами с «Тюменью». Мы не хотели там играть в ноябре и договорились с соперником сыграть в августе.