Фернандо Алонсо: На этапе в Венгрии мы справились со своей задачей

Пилот «Макларен» Фернандо Алонсо прокомментировал результаты гонки Гран-при Венгрии, по итогам которой испанец занял шестое место.

«Честно говоря, завоевание быстрейшего круга в гонке стало для меня неожиданностью. Изначально мы надеялись на седьмое-восьмое место, но получили возможность финишировать на шестой позиции и воспользовались ею.

Мы знаем, что по ходу сезона есть три-четыре уик-энда, по ходу которых мы будем конкурентоспособны. Мы стараемся максимизировать свой результат в таких гонках. На этом этапе мы справились со своей задачей», - приводит слова Алонсо Autosport.com.ru.