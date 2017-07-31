Фернандо Алонсо: На этапе в Венгрии мы справились со своей задачей
Источник: Autosport.com.ruКомментарии
Пилот «Макларен» Фернандо Алонсо прокомментировал результаты
гонки Гран-при Венгрии, по итогам которой испанец занял шестое место.
«Честно говоря, завоевание быстрейшего круга в гонке стало для
меня неожиданностью. Изначально мы надеялись на седьмое-восьмое место, но
получили возможность финишировать на шестой позиции и воспользовались ею.
Мы знаем, что по ходу сезона есть три-четыре уик-энда, по ходу
которых мы будем конкурентоспособны. Мы стараемся максимизировать свой
результат в таких гонках. На этом этапе мы справились со своей задачей», -
приводит слова Алонсо Autosport.com.ru.
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