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Футбол  Спартак- : -Краснодар
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«Спартак» – «Краснодар». Начало текстовой трансляции в 19:30 (мск)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче третьего тура чемпионата России «Спартак» сыграет с «Краснодаром».

Встреча пройдет на поле «Открытие Арены» в Москве и начнется 19:30 по местному времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Красно-белые после двух матчей РФПЛ набрали два очка, дважды сыграв вничью. В активе «Краснодара» шесть очков.

Напомним, в последний раз эти команды встречались в марте текущего года в рамках 18-го тура премьер-лиги сезона-2016/17, тогда встреча завершилась вничью со счетом 2:2.

Матч

Спартак - Краснодар

Место и дата

31 июля 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция


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