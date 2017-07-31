«Спартак» – «Краснодар». Начало текстовой трансляции в 19:30 (мск)

Анатолий Мещеряков: Дзюба перейдет в «Локомотив»? Мне об этом ничего не сообщали

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о том, что форвард «Зенита» Артем Дзюба может перейти в «Локо». Он отметил, что у него такой информации нет.