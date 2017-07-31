«Спартак» – «Краснодар». Начало текстовой трансляции в 19:30 (мск)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В матче третьего тура чемпионата России «Спартак» сыграет с «Краснодаром».
Встреча пройдет на поле «Открытие Арены» в Москве и начнется
19:30 по местному времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого
противостояния.
Красно-белые после двух матчей РФПЛ набрали два очка, дважды
сыграв вничью. В активе «Краснодара» шесть очков.
Напомним, в последний раз эти команды встречались в марте
текущего года в рамках 18-го тура премьер-лиги сезона-2016/17, тогда встреча
завершилась вничью со счетом 2:2.
Матч
Место и дата
31 июля 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция
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