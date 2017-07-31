Валерий Петраков: Надо отдать должное сопернику, но мы дожали – победа, есть победа

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков прокомментировал победу над «Авангардом» (2:1) в матче пятого тура первенства ФНЛ.

«Прежде всего – это положительный результат. Для нас сейчас это наиболее важный момент, поэтому я понимаю, что у ребят есть определенный нервоз, что занимали такое место. Хорошо все сложилось, надо отдать должное сопернику, но мы дожали – победа, есть победа.

По игре опять же – моментами команда неплохо выглядела, но были неплохие подходы. Но, что в первом тайме мне не понравилось, что мы очень мало разыгрывали мячей, мы упрощали игру донельзя. На таком гектаре, на 1/2 поля можно как-то встать трем защитникам, плюс вратарь и сделать правильный розыгрыш, организованную атаку.

В первом тайме нам этого не хватало, в перерыве я им об этом сказал, и они сделали выводы, они поправили. Но здесь включился брак и делали такие при розыгрыше ошибки, что диву даешься. Второй тайм по движению понравился мне больше, были нацеленнее, агрессивнее, а в первом тайме все было фрагментарно. Замены были вынужденные, больше усилить команду было некем», - приводит слова Петракова официальный сайт «Томи».