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Андрей Кириленко: В таких играх рождаются великие игроки и великие команды

Источник:  РФБКомментарии

Президент РФБ Андрей Кириленко поделился впечатлениями от победы женской сборной России на чемпионате мира (U19) в Италии. В финале турнира в Удине Россия нанесла поражение США (86:82).

«Потрясающий успех нашей сборной! Отличный матч и фантастическая победа, – приводит слова Кириленко официальный сайт РФБ. – Я уже сказал девочкам, что именно в таких играх рождаются великие игроки, великие команды. Не тогда, когда ты ведешь весь матч, или, наоборот, проигрываешь и вытаскиваешь в концовке. А когда вся игра идет с такими перепадами, и огромное количество раз меняется лидер.

Наша команда очень мощно завершила встречу. Конечно, было множество невынужденных, «теннисных» ошибок. Однако девчонки проявили фантастическую волю и характер! Да, заставили всех сильно понервничать, выплеснуть все свои эмоции. Но эту победу все они заслужили.

Конечно, ты всегда болеешь и ждешь от российских команд самых высоких мест. Но никогда не можешь быть уверен до конца в итоговой победе. Правда, я еще в начале лета говорил, что у нас действительно очень крутое молодое поколение. Им, конечно, еще расти и расти в своем мастерстве. Тем не менее, сегодня они всем все доказали и показали. Теперь самая главная задача для этих девчонок – не останавливаться на этой победе, а продолжать дальше расти и развиваться.

Хочу отметить отличную работу старшего тренера Александра Ковалева и всего штаба сборной. От всей души поздравляю всех с этим невероятным успехом! У нас появились первые чемпионы мира в молодежном баскетболе. И вторые в истории России после победы в этом году женской сборной по баскетболу 3х3».

Добавим, что центровая сборной России Мария Вадеева была признана самым ценным игроком турнира. В символическую пятерку также включена форвард Раиса Мусина.

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