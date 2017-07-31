Хесус Навас близок к возвращению в «Севилью»

Полузащитник «Манчестер Сити» Хесус Навас в ближайшее время станет игроком «Севильи», сообщает AS.

31-летний испанец вернется в клуб из Андалусии в статусе свободного агента. Однако переговоры между «Севильей» и стороной игрока складывались непросто. Одной из причин этого стали проблемы, возникшие с переходом в «Атлетико» форварда Витоло, интересы которого представляют те же лица.

К тому же, Навас рассчитывал, что клуб улучшит свое первое предложение по личному контракту игрока. В итоге, полузащитник будет зарабатывать в «Севилье» два миллиона евро в год.

Напомним, чемпион мира и Европы играл за «Севилью» с 2003 по 2013 годы, после чего перешел в «Манчестер Сити», в составе которого стал чемпионом Англии (2014) и двукратным обладателем Кубка лиги (2014, 2016).

В минувшем сезоне он провел 36 матчей во всех турнирах.