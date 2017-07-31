«Манчестер Юнайтед» договорился с Орье

«Манчестер Юнайтед» близок к подписанию контракта с защитником «Пари Сен-Жермен» Сержом Орье, сообщает Paris United.

24-летний ивуариец согласовал с клубом условия личного контракта. Однако трансфер остается под вопросом в связи с тем, что на данный момент Орье запрещен въезд в Великобританию из-за того, что в прошлом году он ударил французского полицейского.

Орье обжаловал приговор, и 7 августа состоится слушание по этому делу. По его итогам ограничения на въезд игрока в Великобританию могут быть сняты.

Отметим, что «Манчестер Юнайтед» давно претендовал на защитника, контракт которого с «ПСЖ» действует до 2019 года.

Защитник сборной Кот-д’Ивуара выступает за столичный клуб с 2013 года. Ранее он играл в «Лансе» и «Тулузе». В минувшем сезоне на счету Орье четыре голевые передачи в 22 матчах лиги 1.