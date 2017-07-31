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Бибулатов сразится против Мораги на турнире UFC 216 в Лас-Вегасе

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский боец смешанного стиля наилегчайшей весовой категории Магомед Бибулатов свой следующий поединок проведет на турнире UFC 216, который состоится 7 октября в Лас-Вегасе.

Его соперником станет бывший претендент на титул организации американец Джон Морага, который за свою карьеру одержал 17 побед и потерпел шесть поражений.

Бибулатов провел 14 поединков и во всех одержал победы. В UFC он дебютировал в апреле нынешнего года в бою против Дженела Лаусы и одержал победу единогласным решением судей.

Также добавим, что Морага в рейтинге UFC (наилегчайший вес) занимает 10-е место, а Бибулатов — 15-е.

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Сергей Ващенко
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