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Футбол  Спартак- : -Краснодар
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Квинси Промес: Надеюсь, мы адаптируемся к необходимости играть много матчей

Источник:  «Российская газета»Комментарии

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес высказался о результатах команды и календаре красно-белых на старте сезона.

– В случае с «Динамо» – мы играли всего через три дня после матча за Суперкубок, в котором пришлось провести 120 минут, – сказал Промес в интервью «Российской газете». – Так или иначе, усталость не может быть оправданием ни в матче с «Динамо», ни в игре против «Уфы». Мы должны были побеждать – и все. Знаете, больше не хочу об этом говорить: эти игры в прошлом, готовимся к следующей. Надеюсь, мы сможем адаптироваться к необходимости играть много матчей.

– Вы уже видели, какой у вас календарь? В первых семи турах «Спартаку» предстоит сыграть чуть ли не со всеми своими основными конкурентами. Это нормально?
– Думаю, это хорошо. Мы «Спартак», мы должны показать, кто тут хозяин. Лучше сделать это сразу, чтобы все понимали, что их ждет в этом сезоне. Так что меня календарь полностью устраивает. Чем сильнее соперник, тем больше возможностей продемонстрировать все, на что мы способны.

Напомним, в июле «Спартак» победил «Локомотив» (2:1) и стал обладателем Суперкубка России, после чего завершил вничью два гостевых матчах премьер-лиги с «Динамо» (2:2) и «Уфой» (0:0).

В понедельник в третьем туре «Спартак» примет «Краснодар» на «Открытие Арене».

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча

Матч

Спартак - Краснодар

Место и дата

31 июля 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция

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