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В «Лужниках» создали рвы безопасности, чтобы не позволить болельщикам выбегать на поле

Источник:  «Собеседник»Комментарии

На стадионе «Лужники» соорудили рвы безопасности между трибунами и полем, сообщает «Собеседник.Ru». Это позволит не допустить проникновения на поле болельщиков.

«У нас под трибунами находятся рвы безопасности, которые предотвращают проникновение на поле, – сообщил начальник отдела строительного контроля ГКУ «Большая спортивная арена «Лужники» Мурат Ахмадиев. – Если организатор соревнований готов будет сделать так, чтобы болельщики оказались на поле, их можно будет туда аккуратно проводить, но стихийно выбежать будет невозможно. Бесполезно пробовать. У нас и охрана там будет стоять хорошая, которая никого не пропустит».

Напомним, в «Лужниках» завершается реконструкция стадиона к чемпионату мира.

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