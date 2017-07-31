В «Лужниках» создали рвы безопасности, чтобы не позволить болельщикам выбегать на поле

На стадионе «Лужники» соорудили рвы безопасности между трибунами и полем, сообщает «Собеседник.Ru». Это позволит не допустить проникновения на поле болельщиков.

«У нас под трибунами находятся рвы безопасности, которые предотвращают проникновение на поле, – сообщил начальник отдела строительного контроля ГКУ «Большая спортивная арена «Лужники» Мурат Ахмадиев. – Если организатор соревнований готов будет сделать так, чтобы болельщики оказались на поле, их можно будет туда аккуратно проводить, но стихийно выбежать будет невозможно. Бесполезно пробовать. У нас и охрана там будет стоять хорошая, которая никого не пропустит».

Напомним, в «Лужниках» завершается реконструкция стадиона к чемпионату мира.