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Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи: Переговоры о переходе Неймара продвигаются хорошо

Источник:  RT на русскомКомментарии

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелайфи рассказал о ходе переговоров с «Барселоной» о переходе форварда Неймара.

«Переговоры о переходе Немара продвигаются хорошо. Я настроен оптимистично», – приводит «RT на русском» слова Аль-Хелайфи со ссылкой на Mirror.

Напомним, чтобы Неймар перешел в «ПСЖ», французскому клубу придется заплатить «Барселоне» прописанную в контракте 25-летнего бразильца сумму отступных в размере 220 миллионов евро.

При этом от «ПСЖ» может потребоваться до окончания следующего зимнего трансферного окна продать игроков на сумму 110 миллионов евро, чтобы не попасть под санкции УЕФА из-за нарушения правил финансового fair play.

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