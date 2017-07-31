Хави Гарсия может расторгнуть контракт с «Зенитом» и бесплатно перейти в «Бетис»

Полузащитник «Зенита» Хави Гарсия ведет переговоры по расторжению контракта со своим клубом, сообщает Sevilla ABC.

По информации источника, испанский «Бетис» предлагает хавбеку «Зенита» 4 миллиона евро, ту же зарплату, которую он получает в петербургском клубе.

Напомним, ранее сообщалось, что «Бетис» предложил Гарсии четырехлетний контракт. Кроме того, 30-летним игроком интересовались «Малага», «Бордо» и лиссабонский «Спортинг».

Хави Гарсия перешел в «Зенит» из «Манчестер Сити» летом 2014 года. В составе петербургского клуба он стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны. Во всех турнирах испанец провел за сине-бело-голубых 105 матчей и забил 7 голов.

