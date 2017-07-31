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Макгрегор готовится к бою с Мейвезером в пустыне

Источник:  Газета.RuКомментарии

Чемпион UFC в легком весе Конор Макгрегор продолжает подготовку к бою против экс-чемпиона мира по боксу Флойда Мэйвезера, сообщает «Газета.Ru».

В своем твиттере 29-летний ирландец рассказал, что проводит велотренировки в пустыне Лас-Вегаса.

«Зеленая зона для моей программы. Дело проходит в пустыне Лас-Вегаса. Этот климат не берет пленных. Так же, как и я», – написал Макгрегор.

Напомним, бой Мэйвезер – Макгрегор пройдет 26 августа в Лас-Вегасе по правилам бокса.

Макгрегор еще ни разу не проводил бои по правилам бокса. За всю карьеру в смешанных единоборствах на его счету 21 победа при 3 поражениях.

При этом Магрегор – первый боец в истории UFC, который стал чемпионом в двух весовых категориях – полулегкой и легкой.

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