Макгрегор готовится к бою с Мейвезером в пустыне

Чемпион UFC в легком весе Конор Макгрегор продолжает подготовку к бою против экс-чемпиона мира по боксу Флойда Мэйвезера, сообщает «Газета.Ru».

В своем твиттере 29-летний ирландец рассказал, что проводит велотренировки в пустыне Лас-Вегаса.

«Зеленая зона для моей программы. Дело проходит в пустыне Лас-Вегаса. Этот климат не берет пленных. Так же, как и я», – написал Макгрегор.

Green zone on the @mcgregorsfast conditioning program. Taking place in the Las Vegas desert!

This climate takes no prisoners. Just like me. pic.twitter.com/3nDNvjMy5S