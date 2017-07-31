Макгрегор готовится к бою с Мейвезером в пустыне

Чемпион UFC в легком весе Конор Макгрегор продолжает подготовку к бою против экс-чемпиона мира по боксу Флойда Мэйвезера, сообщает «Газета.Ru».

В своем твиттере 29-летний ирландец рассказал, что проводит велотренировки в пустыне Лас-Вегаса.

«Зеленая зона для моей программы. Дело проходит в пустыне Лас-Вегаса. Этот климат не берет пленных. Так же, как и я», – написал Макгрегор.

Green zone on the @mcgregorsfast conditioning program. Taking place in the Las Vegas desert!

This climate takes no prisoners. Just like me. pic.twitter.com/3nDNvjMy5S — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 31 июля 2017 г.

Напомним, бой Мэйвезер – Макгрегор пройдет 26 августа в Лас-Вегасе по правилам бокса.

Макгрегор еще ни разу не проводил бои по правилам бокса. За всю карьеру в смешанных единоборствах на его счету 21 победа при 3 поражениях.

При этом Магрегор – первый боец в истории UFC, который стал чемпионом в двух весовых категориях – полулегкой и легкой.