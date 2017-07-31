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Андрей Терентьев: ММА - командный вид спорта!

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Вице-президент Союза ММА России, старший тренер сборной команды России, президент Омской федерации ММА Андрей Терентьев о первых сборах национальной команды в обновленном составе. 

- Андрей, завершились сборы национальной команды, есть какой-то методический подход в работе на первых сборах? Какие были задачи перед тренерским составом?
- На протяжении нескольких лет мы сформировали свою четкую методику подготовки команды, подведения к соревнованиям, выстроили расписание микроциклов, определили процент нагрузок, пульсовой режим. Сейчас ребята технически подготовлены, прекрасно владеют или ударной или борцовской техникой. Наша задача - объединить эти навыки, создать «универсала», - мы работаем над связками между ударной и борцовской техникой, над переходами ударов к броскам, от бросков к ударам. 

- Насколько новички легко адаптировались в команде?
- У нас прекрасная атмосфера на сборах. Притирок особых не было, ребята все талантливые, вообще все присутствующие на сборах бойцы, а их около 80 человек, доброжелательные, с уважением относятся к руководству сборной. 

- Насколько строгий режим, есть ли дисциплинарные замечания к сборникам?
- Тренерский состав, конечно, контролирует дисциплину, но и сами ребята не подводят, на данном этапе они уже понимают, что если они будут нарушать режим, то за ними стоят третьи или четвертые номера, которые отнюдь не слабее, чем они, и хотят попасть в сборную. Надзирательных мер нет, но даже небольшое опоздание на тренировку наказывается отжиманиями. 

- ММА не командный вид спорта, но насколько важен командный дух?
- Наоборот, ММА - командный вид спорта. Как только спортсмен оказывается в сборной, он проникается нашей семейной атмосферой, и это формирует командный дух. Мы интересуемся настроением, самочувствуем, психологическим настроем - человек постоянно ощущает, что он не безразличен, что составная часть команды. Мы играем в футбол, регби - игровые виды спорта прекрасно сближают. В плане взаимоотношения спортсмена и тренера - у нас все в порядке. Ребята начинают советоваться не только в спортивных вопросах, но и в каких-то жизненных моментах, и это очень приятно. 

- Профессиональные спортсмены сейчас могут принимать участие в любительских соревнованиях?
- Профессионалам тяжело участвовать в наших соревнованиях, - они привыкли знать заранее соперника, им сложно драться, когда в один день проходит не один, а четыре боя. Есть опасность испортить свой рекордс, так как уровень любого из сборной - это уровень профессионального бойца.

- Кого-то для себя из сборной лично выделили, за кого будете особенно болеть?
- Интересны, конечно тяжи, они тяжелее переносят наши нагрузки. Но никого не выделяю. На всех соревнованиях буду переживать за всю команду, за любого нашего спортсмена.

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Сергей Ващенко
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