«Арсенал» снова может быть наказан за неправильный выход из автобуса

КДК РФС рассмотрит неправильный выход игроков «Арсенала» из автобуса перед матчем третьего тура премьер-лиги с «Рубином» (1:2) на «Казань Арене».

«Во встрече «Рубин» – «Арсенал» будет рассмотрено нарушение тульским клубом технического регламента РФПЛ пункта 4.1. В отчете делегата матча написано, что игроки клуба выходили через переднюю и заднюю двери автобуса. Также по итогам данного матча будет рассмотрен выход за пределы технической зоны наставника казанцев Курбана Бердыева», – приводит ТАСС слова главы комитета Артура Григорьянца.

Напомним, ранее «Арсенал» уже был наказан за аналогичное нарушение перед матчем второго тура со «СКА-Хабаровском» (1:0).

Согласно регламенту РФПЛ, по прибытии на стадион игроки команды должны выходить из автобуса через переднюю дверь с интервалом в три-пять секунд.

Заседание КДК РФС состоится в среду в Доме футбола в Москве.