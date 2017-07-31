«Арсенал» снова может быть наказан за неправильный выход из автобуса
КДК РФС рассмотрит
неправильный выход игроков «Арсенала» из автобуса перед матчем третьего тура
премьер-лиги с «Рубином» (1:2) на «Казань Арене».
«Во встрече «Рубин» – «Арсенал» будет рассмотрено нарушение тульским клубом технического регламента РФПЛ пункта 4.1. В отчете делегата матча написано, что игроки клуба выходили через переднюю и заднюю двери автобуса. Также по итогам данного матча будет рассмотрен выход за пределы технической зоны наставника казанцев Курбана Бердыева», – приводит ТАСС слова главы комитета Артура Григорьянца.
Напомним, ранее «Арсенал» уже был наказан за аналогичное нарушение перед матчем второго тура со «СКА-Хабаровском» (1:0).
Согласно регламенту РФПЛ, по прибытии на стадион игроки команды должны выходить из автобуса через переднюю дверь с интервалом в три-пять секунд.
Заседание КДК РФС состоится в среду в Доме футбола в Москве.
Матч
Голы
Шевченко 34 (0:1). Сонг 60 (1:1). Цакташ 75 (2:1 - пен.).
Состав
Рубин: Рыжиков, Санчес (Азмун, 46), Набиуллин, Кузьмин (Бауэр, 44), Гранат, Цакташ (Рочина, 84), Карадениз, Камболов, Сонг, Оздоев, Жонатас
Арсенал: Габулов, Комбаров, Сунзу, Григалава (Денисов, 14), Берхамов (Горбатенко, 69), Боурчану, Ткачёв, Чаушич, Александров, Джорджевич (Сикоев, 86), Шевченко
Предупреждения:
Гранат, 51; Камболов, 86 - Александров, 58; Шевченко, 65
Судья:
Владимир Москалёв (Россия)
Место и дата
29 июля 17:30, Казань Арена, Онлайн-трансляция