«Барселона» и «Ювентус» обсудят трансфер Дибалы за 110 миллионов евро

Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала остается в сфере интересов «Барселоны», которой может понадобиться искать замену бразильцу Неймару.

По данным Radio Marca Catalunya, спортивный директор «Барселоны» Арьедо Брайда в ближайшее время проведет переговоры с генеральным директором «Ювентуса» Беппе Мароттой о переходе 23-летнего аргентинца. Сумма трансфера может составить 110 миллионов евро.

El Barça apuesta fuerte por Paulo Dybala (23). Braida (Barça), Marotta (Juve) y un directivo azulgrana se reunirán en breve. 110 m aprox. — Fèlix Monclús (@FMonclusMarca) 30 июля 2017 г.

Ранее стало известно, что в контракте Дибалы с «Ювентусом», который действует до 2022 года, прописана отдельная сумма отступных для «Барселоны» в размере 120 миллионов евро.

Напомним, Дибала перешел в «Ювентус» из «Палермо» в 2015 году. За два года в туринском клубе он провел 94 матча во всех турнирах и забил 42 гола.