КубГУ – чемпион Европы!

Футболисты Кубанского государственного университета (КубГУ) выиграли студенческий чемпионат Европы, победив вчера в финальном матче, прошедшем в Порту (Португалия), соперников из Университета Лилля (Франция) со счетом 2:1.

На пути к финалу краснодарские студенты, теперь уже двукратные чемпионы Европы (первый титул был завоеван в 2014 году), взяли на стадии плей-офф верх над сборными Университета Базеля (Швейцария) и Норвежской школы экономики (Норвегия) соответственно со счетом 1:0 и 3:0.

Третье место на Евро-2017 заняли студенты Университета Бордо, четвертое – Норвежской школы экономики.

Финал

КубГУ (Россия) – Университет Лилля (Франция) – 2:1 (1:0)

КубГУ: Москаленко, Селиванов, Журавлев, Манукян, Ревенко, Рахимов, Правило, Вардания, Хан (Тюфяков, 74. Якимов, 113), Мамедов (Бабенко, 76. Красноруцкий, 97), Рябиков (Прокопенко, 58).

Голы КубГУ: Правило, 31, 116.

Порту. 30 июля.