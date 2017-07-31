Веснина поднялась на 17-е место в рейтинге WTA
В обновленном
рейтинге WTA в первой
двадцатке произошли незначительные изменения.
Анастасия Севастова из Латвии поднялась на 16-е место, а вслед за ней расположилась Елена Веснина из России. 20-ю позицию теперь занимает Ана Конюх из Хорватии, а покинула топ-20 Мэдисон Киз из США.
Рейтинг WTA
Положение на 31 июля
2017 года
1. (1) Каролина
Плишкова (Чехия) – 6751
2. (2) Симона Халеп
(Румыния) – 5770
3. (3) Анжелик Кербер
(Германия) – 5626
4. (4) Гарбинье
Мугуруса (Испания) – 4991
5. (5) Элина
Свитолина (Украина) – 4935
6. (6) Каролин
Возняцки (Дания) – 4860
7. (7) Джоанна Конта
(Великобритания) – 4665
8. (8) Светлана
Кузнецова (Россия) – 4410
9. (9) Винус Уильямс
(США) – 4052
10. (10) Агнешка
Радванска (Польша) – 3940
11. (11) Доминика
Цибулкова (Словакия) – 3575
12. (12) Елена
Остапенко (Латвия) – 3530
13. (13) Кристина
Младенович (Франция) – 3155
14. (14) Петра
Квитова (Чехия) – 3085
15. (15) Серена
Уильямс (США) – 2810
16. (17) Анастасия Севастова
(Латвия) – 2270
17. (19) Елена
Веснина (Россия) – 2121
18. (18) Анастасия
Павлюченкова (Россия) – 2025
19. (20) Каролин
Гарсия (Франция) – 2005
20. (21) Ана Конюх
(Хорватия) – 1785…
36. (33) Дарья
Касаткина (Россия) – 1331…
58. (59) Екатерина Макарова
(Россия) – 1025…
65. (67) Наталья
Вихлянцева (Россия) – 933…
82. (84) Евгения
Родина (Россия) – 712…
90. (88) Екатерина
Александрова (Россия) – 684…
171. (173) Мария
Шарапова (Россия) – 310