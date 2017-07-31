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Веснина поднялась на 17-е место в рейтинге WTA

Источник:  WTAКомментарии

В обновленном рейтинге WTA в первой двадцатке произошли незначительные изменения.

Анастасия Севастова из Латвии поднялась на 16-е место, а вслед за ней расположилась Елена Веснина из России. 20-ю позицию теперь занимает Ана Конюх из Хорватии, а покинула топ-20 Мэдисон Киз из США.

Рейтинг WTA

Положение на 31 июля 2017 года

1. (1) Каролина Плишкова (Чехия) – 6751

2. (2) Симона Халеп (Румыния) – 5770

3. (3) Анжелик Кербер (Германия) – 5626

4. (4) Гарбинье Мугуруса (Испания) – 4991

5. (5) Элина Свитолина (Украина) – 4935

6. (6) Каролин Возняцки (Дания) – 4860

7. (7) Джоанна Конта (Великобритания) – 4665

8. (8) Светлана Кузнецова (Россия) – 4410

9. (9) Винус Уильямс (США) – 4052

10. (10) Агнешка Радванска (Польша) – 3940

11. (11) Доминика Цибулкова (Словакия) – 3575

12. (12) Елена Остапенко (Латвия) – 3530

13. (13) Кристина Младенович (Франция) – 3155

14. (14) Петра Квитова (Чехия) – 3085

15. (15) Серена Уильямс (США) – 2810

16. (17) Анастасия Севастова (Латвия) – 2270

17. (19) Елена Веснина (Россия) – 2121

18. (18) Анастасия Павлюченкова (Россия) – 2025

19. (20) Каролин Гарсия (Франция) – 2005

20. (21) Ана Конюх (Хорватия) – 1785…

36. (33) Дарья Касаткина (Россия) – 1331…

58. (59) Екатерина Макарова (Россия) – 1025…

65. (67) Наталья Вихлянцева (Россия) – 933…

82. (84) Евгения Родина (Россия) – 712…

90. (88) Екатерина Александрова (Россия) – 684…

171. (173) Мария Шарапова (Россия) – 310

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