Болельщики «Сьона» признали Митрюшкина лучшим игроком команды во втором матче подряд

Голкипер «Сьона» Антон Митрюшкин признан лучшим игроком команды в матче второго тура чемпионата Швейцарии с «Лозанной» (1:0).

По итогам опроса болельщиков за 21-летнего вратаря проголосовало 65% участников опроса.

Отметим, что Митрюшкин признается лучшим игроком «Сьона» во втором матче подряд. По итогам игры первого тура с «Туном» (1:0) Митрюшкин набрал 51% голосов.

Напомним, на этой неделе «Сьон» проведет ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы с «Судувой» из Литвы. Первый матч в Мариямполе неожиданно завершился победой хозяев (3:0).

А 6 августа в третьем туре чемпионата «Сьон» сыграет в гостях с «Санкт-Галленом».