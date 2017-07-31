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Болельщики «Сьона» признали Митрюшкина лучшим игроком команды во втором матче подряд

Источник:  ФК «Сьон»Комментарии

Голкипер «Сьона» Антон Митрюшкин признан лучшим игроком команды в матче второго тура чемпионата Швейцарии с «Лозанной» (1:0).

По итогам опроса болельщиков за 21-летнего вратаря проголосовало 65% участников опроса.

Отметим, что Митрюшкин признается лучшим игроком «Сьона» во втором матче подряд. По итогам игры первого тура с «Туном» (1:0) Митрюшкин набрал 51% голосов.

Напомним, на этой неделе «Сьон» проведет ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы с «Судувой» из Литвы. Первый матч в Мариямполе неожиданно завершился победой хозяев (3:0).

А 6 августа в третьем туре чемпионата «Сьон» сыграет в гостях с «Санкт-Галленом».

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