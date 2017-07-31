Болельщики «Сьона» признали Митрюшкина лучшим игроком команды во втором матче подряд
Источник: ФК «Сьон»Комментарии
Голкипер «Сьона»
Антон Митрюшкин признан лучшим игроком команды в матче второго тура чемпионата
Швейцарии с «Лозанной» (1:0).
По итогам опроса болельщиков за 21-летнего вратаря проголосовало 65% участников опроса.
Отметим, что Митрюшкин признается лучшим игроком «Сьона» во втором матче подряд. По итогам игры первого тура с «Туном» (1:0) Митрюшкин набрал 51% голосов.
Напомним, на этой неделе «Сьон» проведет ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы с «Судувой» из Литвы. Первый матч в Мариямполе неожиданно завершился победой хозяев (3:0).
А 6 августа в третьем туре чемпионата «Сьон» сыграет в гостях с «Санкт-Галленом».
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