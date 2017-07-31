СКА в первом предсезонном матче обыграл «Йокерит»

В первом товарищеском матче в нынешнем межсезонье СКА в Финляндии обыграл «Йокерит» со счетом 4:1.

Голы на свой счет записали Сергей Широков, Никита Гусев, Ярно Коскиранта и Александр Барабанов, поразивший пустые ворота. Единственную шайбу «Йокерита» забил Еели Толванен.

Отметим, на третьей минуте матча Виктор Комаров, вернувшийся в СКА из «Лады», получил удаление до конца встречи.

Напомним, СКА вернется в Петербург 2 августа, а затем армейцы улетят в Сочи, где примут участие в турнире Sochi Hockey Open. Завершится предсезонная подготовка в Петербурге традиционным турниром имени Н.Г. Пучкова, который будет проходить в Ледовом дворце с 14 по 17 августа.