Бадштубер отказался переходить «Спартак»

Защитник «Баварии» Хольгер Бадштубер отказался подписывать контракт со «Спартаком», сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к клубу.

«Представитель Бадштубера вел переговоры с руководством «Спартака» о возможном подписании контракта. Но стороны не пришли к соглашению, Бадштубер отказался от перехода», – сказал собеседник агентства.

Напомним, минувший сезон 28-летний немец начинал в «Баварии», а в зимнее трансферное окно на правах аренды перешел в «Шальке», за который провел 12 матчей.

Бадштубер является пятикратным чемпионом Германии, однако из-за травм за три сезона 2013-2016 сыграл только в 25 матчах.