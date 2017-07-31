«Ак Барс» сегодня представит Маркова

Защитник Андрей Марков подпишет контракт с «Ак Барсом», сообщает «БИЗНЕС Online». Контракт 38-летнего игрока обороны с клубом рассчитан на два года. Марков уже приехал в Казань и сегодня будет представлен в качестве игрока клуба.

Напомним, с 2000 года Марков выступал в НХЛ за «Монреаль», в составе которого провел 990 матчей и набрал 572 (119+453) очка. Дважды он участвовал в Матчах всех звезд НХЛ (2008, 2009).

Отметим, что во время локаута в сезоне 2004/2005 защитник возвращался в «Динамо», а в сезоне 2012/2013 играл в «Витязе».

Добавим, что в 1998-2000 годах Марков выступал под руководством нынешнего главного тренера «Ак Барса» Зинэтулы Билялетдинова в «Динамо» и в 2000 году вместе с клубом стал чемпионом России.