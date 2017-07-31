В Италии сравнивают Сулейманова с Аршавиным
Победный гол форварда
«Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова в ворота «Люнгбю» (2:1) в первом матче
третьего квалификационного раунда Лиги Европы (2:1) привлек внимание
итальянскую прессу.
Издание Tuttomercatoweb опубликовало материал, посвященный 17-летнему воспитаннику «Краснодара», который начинал заниматься футболом в «Анжи».
«Сулейманов – очень быстрый правый вингер с хорошим дриблингом и точным ударом. Он любит перекладывать мяч под левую ногу и отлично взаимодействует со своим партнером по атаке Иваном Игнатьевым», – пишет издание и сравнивает Сулейманова с бывшим полузащитником «Зенита» и «Арсенала» Андреем Аршавиным.
Напомним, Сулейманов побил рекорд бывшего форварда «Спартака» Сергея Родионова и стал самым юным российским игроком, забивавшим в еврокубках.
В день матча с «Люнгбю» Сулейманову исполнилось 17 лет, 7 месяцев и 11 дней.
Матч
Краснодар - Люнгбю - 2:1 (0:0)
Голы
Кьер 64 (0:1). Классон 67 (1:1). Сулейманов 90 (2:1).
Состав
Краснодар: Синицын, Шишкин (Сулейманов, 81), Янбаев, Гранквист, Мартынович, Жоаозиньо (Жигулёв, 62), Перейра, Ристич, Классон, Игнатьев (Рамирес, 46), Вандерсон
Люнгбю: Андерсен, Кристенсен (Хебо, 84), Лунд, Лумб, Блюме (Фосгаард, 86), Йенсен, Кристиансен, Орнсков, Брандруп, Кьер (Ларсен К., 81), Бойсен
Предупреждения:
Судья:
Христос Николаидис (Кипр)
Место и дата
27 июля 20:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция