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Футбол  Спартак- : -Краснодар
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В Италии сравнивают Сулейманова с Аршавиным

Источник:  TuttomercatowebКомментарии

Победный гол форварда «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова в ворота «Люнгбю» (2:1) в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы (2:1) привлек внимание итальянскую прессу.

Издание Tuttomercatoweb опубликовало материал, посвященный 17-летнему воспитаннику «Краснодара», который начинал заниматься футболом в «Анжи».

«Сулейманов – очень быстрый правый вингер с хорошим дриблингом и точным ударом. Он любит перекладывать мяч под левую ногу и отлично взаимодействует со своим партнером по атаке Иваном Игнатьевым», – пишет издание и сравнивает Сулейманова с бывшим полузащитником «Зенита» и «Арсенала» Андреем Аршавиным.

Напомним, Сулейманов побил рекорд бывшего форварда «Спартака» Сергея Родионова и стал самым юным российским игроком, забивавшим в еврокубках.

В день матча с «Люнгбю» Сулейманову исполнилось 17 лет, 7 месяцев и 11 дней.

Матч

Краснодар - Люнгбю - 2:1 (0:0)

Голы

Кьер 64 (0:1). Классон 67 (1:1). Сулейманов 90 (2:1).

Состав

Краснодар: Синицын, Шишкин (Сулейманов, 81), Янбаев, Гранквист, Мартынович, Жоаозиньо (Жигулёв, 62), Перейра, Ристич, Классон, Игнатьев (Рамирес, 46), Вандерсон

Люнгбю: Андерсен, Кристенсен (Хебо, 84), Лунд, Лумб, Блюме (Фосгаард, 86), Йенсен, Кристиансен, Орнсков, Брандруп, Кьер (Ларсен К., 81), Бойсен

Предупреждения:

Янбаев, 73 - Брандруп, 34

Судья:

Христос Николаидис (Кипр)

Место и дата

27 июля 20:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

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