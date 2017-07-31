В Италии сравнивают Сулейманова с Аршавиным

Победный гол форварда «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова в ворота «Люнгбю» (2:1) в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы (2:1) привлек внимание итальянскую прессу.

Издание Tuttomercatoweb опубликовало материал, посвященный 17-летнему воспитаннику «Краснодара», который начинал заниматься футболом в «Анжи».

«Сулейманов – очень быстрый правый вингер с хорошим дриблингом и точным ударом. Он любит перекладывать мяч под левую ногу и отлично взаимодействует со своим партнером по атаке Иваном Игнатьевым», – пишет издание и сравнивает Сулейманова с бывшим полузащитником «Зенита» и «Арсенала» Андреем Аршавиным.

Напомним, Сулейманов побил рекорд бывшего форварда «Спартака» Сергея Родионова и стал самым юным российским игроком, забивавшим в еврокубках.

В день матча с «Люнгбю» Сулейманову исполнилось 17 лет, 7 месяцев и 11 дней.