Занятия со свободными весами не помогают превратить жир в мышцы
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Существует мнение, что занятия со свободными весами сжигают жир и превращают его в мышцы.
Последние исследования доказали, что это не соответствует действительности.
Занятия с
гантелями и штангой не способны избавить вас от лишних килограммов. Но с их
помощью можно нарастить мышечную ткань. А избавиться от жировой массы поможет
правильное питание, в основу которого должны входить овощи, цельные зерна,
продукты с высоким содержанием белка, а также здоровые жиры — оливковое масло и
рыба.
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