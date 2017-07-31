Занятия со свободными весами не помогают превратить жир в мышцы

Существует мнение, что занятия со свободными весами сжигают жир и превращают его в мышцы.

Последние исследования доказали, что это не соответствует действительности.



Занятия с гантелями и штангой не способны избавить вас от лишних килограммов. Но с их помощью можно нарастить мышечную ткань. А избавиться от жировой массы поможет правильное питание, в основу которого должны входить овощи, цельные зерна, продукты с высоким содержанием белка, а также здоровые жиры — оливковое масло и рыба.