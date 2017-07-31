Американские ученые рекомендуют пить шоколадный молочный коктейль после тренировок

По мнению ученых из США, после тренировок в зале стоит пить шоколадный молочный коктейль



Исследования, которые были проведены в Техасском университете в Остине, показали, что шоколадное молоко является идеальным напитком не только для восстановления организма после тренировки, но и для повышения выносливости.

Ученые сравнили мышечную массу и долю жира в организме молодых спортсменов, употреблявших шоколадный молочный коктейль и спортивные напитки.

Они попросили 10 профессиональных велосипедистов и 32 любителя ездить на велосипеде в течение 90 минут при умеренной интенсивности. Было обнаружено, что значительно больше энергии и было у тех, кто потреблял шоколадное молоко с низким содержанием жира.

Также им удалось избавиться от большего количества жировых клеток и активнее нарастить мышечную массу.