Американские ученые рекомендуют пить шоколадный молочный коктейль после тренировок
По мнению
ученых из США, после тренировок в зале стоит пить шоколадный молочный коктейль
Исследования,
которые были проведены в Техасском университете в Остине, показали, что
шоколадное молоко является идеальным напитком не только для восстановления
организма после тренировки, но и для повышения выносливости.
Ученые
сравнили мышечную массу и долю жира в организме молодых спортсменов,
употреблявших шоколадный молочный коктейль и спортивные напитки.
Они
попросили 10 профессиональных велосипедистов и 32 любителя ездить на велосипеде
в течение 90 минут при умеренной интенсивности. Было обнаружено, что
значительно больше энергии и было у тех, кто потреблял шоколадное молоко с низким
содержанием жира.
Также им
удалось избавиться от большего количества жировых клеток и активнее нарастить
мышечную массу.