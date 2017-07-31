Названы показатели Льва Яшина в FIFA 18
Источник: SportGame.ProКомментарии
EA Sports назвала показатели голкипера сборной СССР и
московского «Динамо» Льва Яшина, который появится в футбольном симуляторе FIFA 18.
Общий рейтинг карточки легендарного голкипера – 91. Нырки – 93. Игра руками – 85. Удар ногой – 73. Рефлексы – 93. Скорость – 62. Выбор позиции – 92.
Фото: EA Sports
Также в футбольном симуляторе от канадского разработчика появятся аргентинец Диего Марадона, бразилец Роналдо, который будет лицом специального издания игры, его соотечественник Пеле и француз Тьерри Анри.
Напомним, выход игры состоится 29 сентября 2017 года на PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One и Nintendo Switch.
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