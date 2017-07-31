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Названы показатели Льва Яшина в FIFA 18

Источник:  SportGame.ProКомментарии

EA Sports назвала показатели голкипера сборной СССР и московского «Динамо» Льва Яшина, который появится в футбольном симуляторе FIFA 18.

Общий рейтинг карточки легендарного голкипера – 91. Нырки – 93. Игра руками – 85. Удар ногой – 73. Рефлексы – 93. Скорость – 62. Выбор позиции – 92.

Фото: EA Sports

Также в футбольном симуляторе от канадского разработчика появятся аргентинец Диего Марадона, бразилец Роналдо, который будет лицом специального издания игры, его соотечественник Пеле и француз Тьерри Анри.

Напомним, выход игры состоится 29 сентября 2017 года на PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One и Nintendo Switch. 

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