Названы показатели Льва Яшина в FIFA 18

EA Sports назвала показатели голкипера сборной СССР и московского «Динамо» Льва Яшина, который появится в футбольном симуляторе FIFA 18.

Общий рейтинг карточки легендарного голкипера – 91. Нырки – 93. Игра руками – 85. Удар ногой – 73. Рефлексы – 93. Скорость – 62. Выбор позиции – 92.

Также в футбольном симуляторе от канадского разработчика появятся аргентинец Диего Марадона, бразилец Роналдо, который будет лицом специального издания игры, его соотечественник Пеле и француз Тьерри Анри.

Напомним, выход игры состоится 29 сентября 2017 года на PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One и Nintendo Switch.