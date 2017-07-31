Лиходей продолжит карьеру в Испании

Форвард «Химок» Валерий Лиходей не будет подписывать новый контракт с «Химками», а продолжит карьеру в Испании.

По информации «Известия», 30-летний легкий форвард близок к договоренности с одной из команд ACB.

«Лиходей покидает «Химки» и хочет попробовать перезапустить свою карьеру за пределами России, – отметил источник, близкий к окружению форварда. – В его услугах заинтересован один серьезный клуб чемпионата Испании. Он не будет выступать в Евролиге-2017/18, но вполне может попасть в лучший турнир европейского баскетбола через год».

В сезоне 2016/2017 Лиходей получал немного игрового времени после прихода в «Химки» главного тренера Душко Ивановича. Средние показатели игрока составили 2,9 очка и 1,6 подбора.

До «Химок» Лиходей выступал в ЦСКА, «Триумфе», «Спартаке» (Санкт-Петербург), «Локомотиве-Кубани» и УНИКСе.