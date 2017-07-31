Определились три участника плей-офф летнего сплита Континентальной лиги
Завершился регулярный сезон летнего сплита Континентальной лиги.
По его итогам в плей-офф вышли Gambit, Virtus.pro и M19.
Team Just Alpha, Vaevictis eSports, Vega Squadron заняли 4-6 место и сыграют тай-брейки 6 августа. Сильнейший коллектив пройдет в плей-офф.
6 августа:
16:00 — Natus Vincere - ROX
17:00 — Vaevictis eSports - Vega Squadron
18:00 — Vega Squadron - Team Just Alpha
19:00 — Team Just Alpha - Vaevictis eSports
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