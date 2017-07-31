Француз Мийо назначен на матч ЦСКА – АЕК
Источник: UEFA (УЕФА)Комментарии
Французская бригада
арбитров во главе с французом Бенуа Мийо будет работать на ответном матче
третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между ЦСКА и АЕКом.
Помогать 35-летнему Мийо будут Жюльен Паселли и Стефан Лузи, четвертый арбитр – Стефан Жошем.
В нынешнем сезоне Мийо работал на матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Жилиной» и «Копенгагеном», который завершился победой датчан (3:1).
Напомним, в первом матче в Афинах ЦСКА выиграл (2:0) благодаря голам полузащитников Алана Дзагоева и Понтуса Вернблума.
Ответная игра пройдет 2 августа на «Арене ЦСКА». Начало – 20:00 (мск).
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча
Матч
Место и дата
02 августа 20:00, ВЭБ-Арена, Онлайн-трансляция
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