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Француз Мийо назначен на матч ЦСКА – АЕК

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Французская бригада арбитров во главе с французом Бенуа Мийо будет работать на ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между ЦСКА и АЕКом.

Помогать 35-летнему Мийо будут Жюльен Паселли и Стефан Лузи, четвертый арбитр – Стефан Жошем.

В нынешнем сезоне Мийо работал на матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Жилиной» и «Копенгагеном», который завершился победой датчан (3:1).

Напомним, в первом матче в Афинах ЦСКА выиграл (2:0) благодаря голам полузащитников Алана Дзагоева и Понтуса Вернблума.

Ответная игра пройдет 2 августа на «Арене ЦСКА». Начало – 20:00 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча

Матч

ЦСКА - АЕК Афины

Место и дата

02 августа 20:00, ВЭБ-Арена, Онлайн-трансляция

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