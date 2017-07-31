Француз Мийо назначен на матч ЦСКА – АЕК

Французская бригада арбитров во главе с французом Бенуа Мийо будет работать на ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между ЦСКА и АЕКом.

Помогать 35-летнему Мийо будут Жюльен Паселли и Стефан Лузи, четвертый арбитр – Стефан Жошем.

В нынешнем сезоне Мийо работал на матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Жилиной» и «Копенгагеном», который завершился победой датчан (3:1).

Напомним, в первом матче в Афинах ЦСКА выиграл (2:0) благодаря голам полузащитников Алана Дзагоева и Понтуса Вернблума.

Ответная игра пройдет 2 августа на «Арене ЦСКА». Начало – 20:00 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча