Руслан Нигматуллин: Послушав интервью Григоряна, складывается впечатление, что «Анжи» - команда трусов...

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин высказал свое мнение о скандале вокруг главного тренера «Анжи» Александра Григоряна.

- Григорян – парень экспрессивный, подарок для журналистов. Может много чего наговорить на эмоциях. Но при правильной работе с командой, выносить ссор из избы нельзя, прилюдно оскорблять футболистов, переходя на личности, считаю недопустимым. Тем самым он унижает своих подопечных, их наоборот следует защищать. В лицо можно сказать все что угодно, а на людях я бы не стал. Послушав его интервью лично у меня сложилось впечатление, что «Анжи» команда трусов, потому что, тренер сам так называет своих игроков, имидж команды страдает.