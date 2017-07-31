Еськов обслужит матч Лиги чемпионов АПОЭЛ – «Вииторул»

Российский судья Алексей Еськов получил назначение на ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между АПОЭЛом (Кипр) и «Вииторулом» (Румыния). Игра пройдет 2 августа на стадионе GSP в Никосии.

Помогать Еськову будут Дмитрий Мосякин и Игорь Демешко, четвертым рефери назначен Кирилл Левников.

Напомним, первый матч в Овидиу на прошлой неделе завершился победой «Вииторула» с минимальным счетом (1:0).

Добавим, что в сезоне 2015/2016 Еськов работал на матче АПОЭЛа на групповом этапе Лиги Европы. 22 октября при судействе российского арбитра команда из Кипра одержала победу над «Астерасом» из Греции (2:1). А один из голов форвард АПОЭЛа Фернандо Кавенаги, известный в России по выступлениям за «Спартак», забил с пенальти.