Еськов обслужит матч Лиги чемпионов АПОЭЛ – «Вииторул»
Российский судья
Алексей Еськов получил назначение на ответный матч третьего квалификационного
раунда Лиги чемпионов между АПОЭЛом (Кипр) и «Вииторулом» (Румыния). Игра
пройдет 2 августа на стадионе GSP в Никосии.
Помогать Еськову будут Дмитрий Мосякин и Игорь Демешко, четвертым рефери назначен Кирилл Левников.
Напомним, первый матч в Овидиу на прошлой неделе завершился победой «Вииторула» с минимальным счетом (1:0).
Добавим, что в сезоне 2015/2016 Еськов работал на матче АПОЭЛа на групповом этапе Лиги Европы. 22 октября при судействе российского арбитра команда из Кипра одержала победу над «Астерасом» из Греции (2:1). А один из голов форвард АПОЭЛа Фернандо Кавенаги, известный в России по выступлениям за «Спартак», забил с пенальти.
Матч
Место и дата
02 августа 20:00, ГСП, Онлайн-трансляция