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Еськов обслужит матч Лиги чемпионов АПОЭЛ – «Вииторул»

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Российский судья Алексей Еськов получил назначение на ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между АПОЭЛом (Кипр) и «Вииторулом» (Румыния). Игра пройдет 2 августа на стадионе GSP в Никосии.

Помогать Еськову будут Дмитрий Мосякин и Игорь Демешко, четвертым рефери назначен Кирилл Левников.

Напомним, первый матч в Овидиу на прошлой неделе завершился победой «Вииторула» с минимальным счетом (1:0).

Добавим, что в сезоне 2015/2016 Еськов работал на матче АПОЭЛа на групповом этапе Лиги Европы. 22 октября при судействе российского арбитра команда из Кипра одержала победу над «Астерасом» из Греции (2:1). А один из голов форвард АПОЭЛа Фернандо Кавенаги, известный в России по выступлениям за «Спартак», забил с пенальти.

Матч

АПОЭЛ - Вииторул

Место и дата

02 августа 20:00, ГСП, Онлайн-трансляция

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