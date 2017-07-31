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Адамов вернулся в «Ростов»

Николай Резван
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший капитан «Ростова» Роман Адамов назначен руководителем детско-юношеских команд клуба.

Бывший футболист уже приступил к своим обязанностям.

Напомним, что Адамов выступал за «Ростов», «Терек», «Москву», «Рубин», «Сибирь», «Крылья Советов», чешскую «Викторию».

Вместе с казанским «Рубином» Адамов завоевал титул чемпиона России (2008), выступая за «Москву» был лучшим бомбардиром РФПЛ (2007). В составе сборной России выиграл бронзовую медаль Евро-2008.

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