Адамов вернулся в «Ростов»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Бывший капитан «Ростова» Роман Адамов назначен руководителем детско-юношеских команд клуба.
Бывший футболист уже приступил к своим обязанностям.
Напомним, что Адамов выступал за «Ростов», «Терек», «Москву», «Рубин», «Сибирь», «Крылья Советов», чешскую «Викторию».
Вместе с казанским «Рубином» Адамов завоевал титул чемпиона России (2008), выступая за «Москву» был лучшим бомбардиром РФПЛ (2007). В составе сборной России выиграл бронзовую медаль Евро-2008.
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