Елена Исинбаева и Софья Великая скоро снова станут мамами

Сегодня, 31 июля, стало известно, что две выдающиеся спортсменки – двукратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике Елена Исинбаева и олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая готовятся вторично стать мамами.

О беременности рекордсменки мира в прыжках с шестом Елены Исинбаевой написала сегодня в своем Twitter генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки.

Сообщение о том, что 35-летняя Исинбаева ждет второго малыша, появилось в микроблоге Канделаки после того, как она сообщила о рождении второго ребенка в семье шахматиста Сергея Карякина.

Елена Исинбаева и ее супруг, метатель копья Никита Петинов впервые стали родителями летом 2014 года, когда на свет появилась их дочь Ева.

О том, что Софья Великая скоро станет мамой, сегодня рассказал ТАСС президент Федерации фехтования России Александр Михайлов. Он считает, что после рождения второго ребенка Великая может вернуться в спорт. Напомним, после Игр в Рио-де-Жанейро 32-летняя саблистка приостановила карьеру.

– В ближайшее время она станет мамой, – сказал Михайлов. – Если она сможет нести бремя заботы о двух детях и одновременно тренироваться, то все будет здорово. Она очень целеустремленный человек, заряжена на успех. У нее все может получиться выступить на Олимпийских играх 2020 года в Токио.

Капитан Российской Армии Софья Великая замужем за олимпийским чемпионом по греко-римской борьбе (2004) майором Алексеем Мишиным. Первый ребенок у этой замечательной пары – сын Олег – появился на свет в ноябре 2013 года.

Напомним, что вице-чемпион мира по шахматам 27-летний Сергей Карякин во второй раз стал отцом 27 июля. Этот ребёнок для Сергея и Галии – второй. Первый сын, Алексей, родился в 2015 году.

На следующий день, 28 июля, впервые стал отцом еще один Сергей Карякин – 29-летний двукратный чемпион мира по современному пятиборью. Его жена Юлия родила сына, которого назвали Степан. Рост мальчика 55 см, вес – 4 кг.