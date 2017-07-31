Марков официально подписал контракт с «Ак Барсом»

Хоккейный клуб «Ак Барс» заключил контракт с защитником Андреем Марковым, 16 сезонов выступавшим в клубе НХЛ «Монреаль Канадиенс». Об этом сообщает официальный сайт казанской команды.

Как отмечается, соглашение рассчитано на два года. Хоккеист уже прибыл в Казань и присоединился к своей новой команде. За «барсов» Марков будет выступать под 79-м номером.

Напомним, с 2000 года Марков выступал в НХЛ за «Монреаль», в составе которого провел 990 матчей и набрал 572 (119+453) очка. Дважды он участвовал в Матчах всех звезд НХЛ (2008, 2009).

Добавим, что в 1998-2000 годах Марков выступал под руководством нынешнего главного тренера «Ак Барса» Зинэтулы Билялетдинова в «Динамо» и в 2000 году вместе с клубом стал чемпионом России.