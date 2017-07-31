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«ПСЖ» получил разрешение на парад по улицам Парижа по случаю объявления о переходе Неймара

Источник:  Get French Football NewsКомментарии

Руководство «Пари Сен-Жермен» получило разрешение от властей Парижа на проведение парада по улицам города, который может быть приурочен к представлению бразильца Неймара, сообщает Get French Football News.

25-летний форвард «Барселоны» близок к переходу в «ПСЖ» за рекордную в истории футбола трансферную стоимость – 220 миллионов евро.

Ранее стало известно, что во вторник в Дохе Неймар медосмотр перед переходом в «ПСЖ». Там же в Катаре у игрока запланирована встреча с президентом клуба Нассером Аль-Хелайфи.

Добавим, что французы также рассматривают вариант представления Неймара на стадионе «Парк де Пренс».

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