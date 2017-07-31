Антонио Конте: Морате нужно набрать физическую форму, чтобы адаптироваться к нашему футболу

Главный тренер «Челси» Антонио Конте после поражения от «Интера» (1:2) в Международном кубке чемпионов рассказал о форме новичка команды Альваро Мораты и поделился впечатлениями от пребывания в Китае и Сингапуре.

«Мората тренируется с командой, но ему еще необходимо набрать физическую форму, чтобы адаптироваться к нашему футболу. Он много работает и сегодня сделал все, что было в его силах, но, безусловно, ему есть, что улучшать.

Мы были впечатлены атмосферой на трибунах и оказанным нам приемом. В Китае и Сингапуре много поклонников «Челси», и мы всегда с огромной ответственностью относимся к визитам сюда. В играх против «Арсенала», «Баварии», «Интера» болельщики оказали нам невероятную поддержку, и мы хотели бы поблагодарить их за это», – приводит слова Конте официальный сайт «Челси».

Напомним, в Китае «Челси» сыграл товарищеский матч с «Арсеналом» (3:0), после чего в Сингапуре провел два матча Международного кубка чемпионов с «Баварией» (2:3) и «Интером» (1:2).

6 августа на стадионе «Уэмбли» чемпионы Англии вновь сыграют с «Арсеналом» в матче за Суперкубок страны.