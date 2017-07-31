Маркионне намекнул, что Феттель и Райкконен могут остаться в «Феррари»

Президент «Феррари» Серджио Маркионне дал понять, что доволен нынешним составом пилотов скудерии.

«Думаю, я уже высказывался публично относительно Себастьяна: если он хочет остаться, то мы это более чем приветствуем. Что касается Кими, то мы вполне уверены... Мы знаем, что он хочет остаться. Надеюсь, скоро мы с ними разберемся», – приводит Motorsport.com слова Маркионне.

Также босс «Феррари» подтвердил, что команда намерена определиться с составом на следующий сезон к домашней для скудерии гонке в Монце.

«Я слышал, что Маурицио (Арривабене) собирался это сделать. Лично у меня нет запланированных сроков, еще достаточно рано. Прошла лишь 11-я гонка из 20, так что у нас впереди еще много гран-при», – добавил Маркионне.

Напомним, накануне пилоты «Феррари» сделали дубль на Гран-при Венгрии. Немец Себастьян Феттель стал победителем этапа, а финн Кими Райкконен занял второе место.

Благодаря этому Феттель увеличил отрыв от занимающего второе место в общем зачете пилотов Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса» до 14 очков.

При этом «Феррари» занимает второе место в Кубке конструкторов, отставая от «Мерседеса» на 39 очков.

В чемпионате мира наступил перерыв. Следующий этап пройдет 25-27 августа на трассе «Спа-Франкоршам» в Бельгии.