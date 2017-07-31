Защитник «Лиона» Маммана прошел медосмотр в Петербурге (видео)

«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.

«Локомотив» арендует Дзюбу? Таблица трансферов РФПЛ «Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.

Нападающий сборной Бразилии и испанской «Барселоны» Неймар в ближайшие дни будет представлен в качестве игрока «ПСЖ». Об этом сообщает RMC Sport.

СМИ: Неймар 2 августа станет игроком «ПСЖ» Нападающий сборной Бразилии и испанской «Барселоны» Неймар в ближайшие дни будет представлен в качестве игрока «ПСЖ». Об этом сообщает RMC Sport.