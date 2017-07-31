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Защитник «Лиона» Маммана прошел медосмотр в Петербурге (видео)

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

21-летний аргентинский игрок обороны Эмануэль Маммана прошел медосмотр и в ближайшее время станет игроком «Зенита».

Как сообщает корреспондент «Советского спорта», аргентинец покинул медицинский центр, в котором обычно проходят обследование футболисты «Зенита».

Напомним, после матча с «Тосно» информацию о трансфере защитника подтвердил главный тренер «Зенита» Роберто Манчини. По информации СМИ, сумма трансфера – 16 миллионов евро.

Аргентинский защитник выступает за «Лион» с 2016 года и провел за французский клуб 17 матчей. 

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