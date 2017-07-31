Защитник «Лиона» Маммана прошел медосмотр в Петербурге (видео)
21-летний
аргентинский игрок обороны Эмануэль Маммана прошел медосмотр и в ближайшее
время станет игроком «Зенита».
Как сообщает корреспондент «Советского спорта», аргентинец покинул медицинский центр, в котором обычно проходят обследование футболисты «Зенита».
Напомним,
после матча с «Тосно» информацию о трансфере защитника подтвердил главный
тренер «Зенита» Роберто Манчини. По информации СМИ, сумма трансфера – 16 миллионов
евро.
Аргентинский защитник выступает за
«Лион» с 2016 года и провел за французский клуб 17 матчей.
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