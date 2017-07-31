Андрей Марков: Теперь только в бой

Защитник «Ак Барса» Андрей Марков заявил, что достаточно быстро согласовал все условия своего контракта с казанским клубом.

- Достаточно быстро все согласовали. Я рад этому. Знаю в «Ак Барсе» нескольких игроков. Главный тренер мне знаком. Теперь только в бой, - цитирует Маркова сайт казанской команды.

Напомним, с 2000 года Марков выступал в НХЛ за «Монреаль», в составе которого провел 990 матчей и набрал 572 (119+453) очка. Дважды он участвовал в Матчах всех звезд НХЛ (2008, 2009).