Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Спартак- : -Краснодар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Андрей Марков: Теперь только в бой

Источник:  ХК «Ак Барс»Комментарии

Защитник «Ак Барса» Андрей Марков заявил, что достаточно быстро согласовал все условия своего контракта с казанским клубом.

- Достаточно быстро все согласовали. Я рад этому. Знаю в «Ак Барсе» нескольких игроков. Главный тренер мне знаком. Теперь только в бой, - цитирует Маркова сайт казанской команды.

Напомним, с 2000 года Марков выступал в НХЛ за «Монреаль», в составе которого провел 990 матчей и набрал 572 (119+453) очка. Дважды он участвовал в Матчах всех звезд НХЛ (2008, 2009).

 Добавим, что в 1998-2000 годах Марков выступал под руководством нынешнего главного тренера «Ак Барса» Зинэтулы Билялетдинова в «Динамо» и в 2000 году вместе с клубом стал чемпионом России.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Спартак» отправился в Нижний Новгород«Спартак» отправился в Нижний Новгород, где с 1 по 7 августа команда примет участие в традиционном «Кубке губернатора». Об этом сообщает пресс-служба команды.Вадим Епанчинцев: Примем решение по Глухову после турнира в Нижнем НовгородеГлавный тренер «Спартака» Вадим Епанчинцев прокомментировал подписание пробного контракта с нападающим Алексеем Глуховым.Евгений Кулик: Епанчинцев сохраняет то настроение в команде, которое в свое время было в «молодежке» «Спартака»Защитник «Спартака» Евгений Кулик рассказал о том, как команда работала за границей.Дмитрий Калинин: В этом году тренировки на льду у нас с первого дня в ЧехииЗащитник «Спартака» Дмитрий Калинин поделился впечатлениями от подготовки красно-белых к новому сезону.Марков официально подписал контракт с «Ак Барсом»Хоккейный клуб «Ак Барс» заключил контракт с защитником Андреем Марковым, 16 сезонов выступавшим в клубе НХЛ «Монреаль Канадиенс». Об этом сообщает официальный сайт казанской команды.
Футбол
Антонио Конте: Морате нужно набрать физическую форму, чтобы адаптироваться к нашему футболу
Футбол
«ПСЖ» получил разрешение на парад по улицам Парижа по случаю объявления о переходе Неймара
Хоккей
Марков официально подписал контракт с «Ак Барсом»
Легкая атлетика
Елена Исинбаева и Софья Великая скоро снова станут мамами
все новости
Ак Барс
Ак Барскалендарьстатистика
Андрей Марков
Андрей Марковвсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости